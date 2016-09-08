Португалия выиграла ЧМ по пляжному футболу, Россия завоевала бронзу

Сегодня сборная России по пляжному футболу обыграла Японию в матче за бронзу чемпионата мира в Асунсьоне.
В финале сборная Португалии победила Италию (6:4) и стала победителем турнира.
Пляжный футбол
Чемпионат мира
Асунсьон, Парагвай
Матч за 3-е место
1 декабря
Япония – Россия – 4:5 (3:2, 1:1, 0:2)
Россия: Земсков (8, 23, 29). Новиков (8), Макаров (26).
Финал
2 декабря
Португалия – Италия – 6:4 (1:1, 2:0, 3:3)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Прямая трансляция – на канале «Матч! Игра».