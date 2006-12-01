Хабиб: «Не встречал успешных людей, которые спят до обеда. Просыпайтесь по утрам, люди»

Чемпион UFC в легком весе рассказал, почему важно просыпаться по утрам.

«Я никогда не встречал успешных людей, которые спят до обеда.

Просыпайтесь по утрам, люди. На моем пути к наследию. Вперед, орел», – заявил Хабиб.

Нурмагомедов следующий поединок проведет против Тони Фергюсона 18 апреля в Нью-Йорке.

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