В Назрани на турнире по самбо спортсмены и болельщики устроили массовую потасовку

Спортсмены по боевому самбо и болельщики устроили массовую потасовку во время соревнований, которые проходили в Назрани (Республика Ингушетия).

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

«Во дворце спорта во время соревнований по боевому самбо произошла потасовка. Во время схватки один спортсмен толкнул другого, толпа болельщиков ринулась на татами в зал.

Столкновение сторон прекратилось быстро, служба безопасности спорткомплекса оперативно отреагировала, нарушителей вывели из зала, никто не травмирован и в правоохранительные органы не привлекался», – говорится в заявлении.