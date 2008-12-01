В Назрани на турнире по самбо спортсмены и болельщики устроили массовую потасовку

Спортсмены по боевому самбо и болельщики устроили массовую потасовку во время соревнований, которые проходили в Назрани (Республика Ингушетия).
Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
«Во дворце спорта во время соревнований по боевому самбо произошла потасовка. Во время схватки один спортсмен толкнул другого, толпа болельщиков ринулась на татами в зал.
Столкновение сторон прекратилось быстро, служба безопасности спорткомплекса оперативно отреагировала, нарушителей вывели из зала, никто не травмирован и в правоохранительные органы не привлекался», – говорится в заявлении.
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