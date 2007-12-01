Гран-при Абу-Даби-2019. Видеотрансляция

В 16:10 по московскому времени на автодроме «Яс-Марина» стартует Гран-при Абу-Даби – заключительный этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона-2019.

Sports.ru представляет видеотрансляцию гонки:

За ходом гонки можно следить на странице нашего онлайна:

Хэмилтон стартует с поула в заключительной гонке «Формулы-1»

Яс-Марина, Абу-Даби

1 декабря 2019 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Себастьян Феттель («Феррари»)

5. Алекс Албон («Ред Булл»)

6. Ландо Норрис («Макларен»)

7. Даниэль Риккардо («Рено»)

8. Карлос Сайнс-младший («Макларен»)

9. Нико Хюлькенберг («Рено»)

10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

11. Пьер Гасли («Торо Россо»)

12. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

13. Даниил Квят («Торо Россо»)

14. Кевин Магнуссен («Хаас»)

15. Ромен Грожан («Хаас»)

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

18. Джордж Расселл («Уильямс»)

19. Роберт Кубица («Уильямс»)

20. Валттери Боттас («Мерседес»)

Хэмилтон не был на поуле с июля, но этим кругом прервал серию неудач. Вынес конкурентов на торможениях и в трех поворотах