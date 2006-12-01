Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры в адрес Дзюбы

Болельщики «Спартака» продолжают демонстрировать неприязнь к форварду Артему Дзюбе во время матча команд (0:1, второй тайм).

Фанаты красно-белых вывесили баннеры с оскорблениями игрока. На одном из них написано «19.11.19. Всенародное признание игрочишки» (в этот день сборная России проводила матч отбора к Евро-2020 с Сан-Марино, где Дзюбу также оскорбляли – Sports.ru).

На двух баннерах было написано «Дзюба ПНХ». Один из баннеров был стилизован под логотип Санкт-Петербурга, который подвергся критике из-за того, что его разработка обошлась в 7 млн рублей.

Также фанаты «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки на матче.

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