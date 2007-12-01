Сергей Хусаинов: «Гол «Зенита» нельзя было засчитывать. Арбитр должен был ставить пенальти за фол Оздоева во 2-м тайме»

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов высказал мнение о спорных моментах первого тайма матча со «Спартаком» (1:0, второй тайм).

«Гол «Зенита» нельзя было засчитывать. Это не борьба, а чистый фол. Дзюба толкнул Кутепова.

Что касается руки Зобнина в штрафной, то арбитр правильно сделал, что не поставил пенальти», — сказал Хусаинов.

Также бывший арбитр прокомментировал эпизод из второго тайма с участием хавбека «Зенита» Магомеда Оздоева и защитника «Спартака» Айртона.

«Оздоев фолил на Айртоне в начале второго тайма. Арбитр должен был ставить пенальти», — сказал Хусаинов.

На 49-й минуте Оздоев получил вторую желтую карточку и был удален.

Главным арбитром этой встречи является .