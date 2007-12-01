Фанаты «Спартака» снова оскорбляли Дзюбу. На стадионе включили колонки, чтобы глушить кричалки

Нападающий Артем Дзюба подвергся оскорблениям со стороны фанатов на матче команд в рамках 18-го тура РПЛ (1:0 в пользу «Зенита», перерыв).

Оскорбления зазвучали после того, как «Зенит» открыл счет в матче. В связи с этим на стадионе включили колонки, заглушающие оскорбительные выкрики посетителей. Однако, как сообщает «Спорт-Экспресс», заглушать получается не все кричалки.

Ранее фанаты скандировали нецензурные оскорбления в адрес Дзюбы на матчах Сан-Марино – Россия (0:5) и «Урал» – «Спартак» (0:0).

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Спартак».