Медведев о словах Дзюбы про хрюканье: «После победы над «Спартаком» это звучит справедливо»

Генеральный директор Александр Медведев прокомментировал высказывания форварда Артема Дзюбы после матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

После игры Дзюба сказал: «Одни лают и хрюкают, другие забивают».

«Слова Дзюбы после матча про лай и хрюканье? Ну... Есть ряд образов, приписываемых к тем или иным российским командам. Но я думаю, что после победы «Зенита» над эти слова от Дзюбы звучат справедливо», — сказал Медведев.

Артем Дзюба: «Одни хрюкают и лают, другие забивают. Говорю сектантам, которые фашисты. Остальные – нормальные болельщики»