Мешков с помощью ВАР не поставил пенальти в ворота «Зенита» после игры рукой Ракицкого

«Зенит» обыграл «Спартак» (1:0) в матче 18-го тура РПЛ.

На 75-й минуте мяч попал в руку защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, совершавшего подкат в собственной штрафной, после прострела форварда «Спартака» Йордана Ларссона. Эту руку Ракицкий использовал в качестве опоры на землю, и мяч отскочил в нее после того, как сперва попал футболисту в бедро.

В соответствии с правилами, утвержденными Международным советом футбольных ассоциаций (ИФАБ), если во время падения игрока мяч попадает ему в руку, служащую для опоры на землю, или попадает в руку после отскока от собственной ноги, игра рукой не считается умышленной, и пенальти не назначается.

Главный арбитр встречи Виталий Мешков, воспользовавшись помощью ВАР, пенальти назначать не стал.

Фото: кадр из трансляции матча на канале «Матч Премьер»