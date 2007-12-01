Тедеско про игру рукой Ракицкого: «Чистейший пенальти. Не знаю, что говорить ребятам»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Ярослав Ракицкий Виталий Мешков Матч ТВ Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал эпизод 2-го тайма матча с «Зенитом» (0:1), когда защитник клуба из Санкт-Петербурга Ярослав Ракицкий сыграл рукой в штрафной.

«Пенальти был чистейший. Не знаю, что говорить ребятам. Если так будет продолжаться, то не понимаю, как потом играть в футбол», – сказал Тедеско в программе «После футбола с Георгием Черданцевым».

Главным судьей встречи был Виталий Мешков.

Рука Ракицкого – самый спорный момент из матча «Спартака» и «Зенита». Но Вилков прав, что не порекомендовал пенальти

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