Центр «Э» предотвратил драки между фанатами «Спартака» и «Зенита» в Петербурге («Фонтанка»)

Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации, также известное как Центр «Э», предотвратило массовые драки между болельщиками «Спартака» и в Петербурге, сообщает «Фонтанка».

К утру 1 декабря, как сообщалось ранее, в отделениях петербургской полиции побывали 86 фанатов (81 болельщик и пятеро болельщиков петербургского клуба).

По информации источника «Фонтанки», большая часть задержаний связана с попытками околофутбольных оппонентов из Москвы и Петербурга подраться друг с другом. Основной объем задержаний пришелся на станцию метро «Волковская».

Около станции Центр «Э» петербургского ГУ МВД примерно в 23:00 обнаружил автобус и несколько автомобилей, в которых находились порядка пяти десятков приезжих их Москвы. У большинства из них были биты, капы, боксерские перчатки.

Еще 25 московских фанатов были задержаны около часа ночи на Большой Конюшенной у паба, где, по данным источника, они собирались напасть на фанатов «Зенита».

Отмечается, что с околофутбольщиками «Зенита», которые собирались для встречи с москвичами, сотрудники полиции ограничились профилактической беседой.

Пять московских фанатов также были застигнуты днем в субботу, они расклеивали стикеры на фасады домов в Центральном районе.

«Зенит» и «Спартак» сыграют сегодня, 1 декабря. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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