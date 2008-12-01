Левников об игре рукой Ракицкого: «Мяч попал в ногу изначально. Решение судей – правильное»

Член комиссии по развитию судейства УЕФА Николай Левников высказался об эпизоде 2-го тайма матча – «Спартак» (1:0), когда защитник клуба из Санкт-Петербурга Ярослав Ракицкий сыграл рукой в штрафной.

– Момент с Ракицким. Видим, что мяч изначально попадает в ногу Ракицкого, а затем отскакивает и, возможно, касается руки. Я хочу остановиться на правилах игры, чтобы не быть голословным: обычно не является нарушением, если мяч касается руки игрока непосредственно от собственного тела, включая ногу.

Новые поправки в правила игры, которые были приняты в прошлом году, объясняют нам, что... ВАР подсказал Виталию Мешкову, что мяч вначале попал в ногу, затем отскочил и коснулся руки.

Считаю, что решение не назначать 11-метровый удар было правильным.

– То, что арбитр 5 желтых карточек в первом тайме показал, как-то определило игру?

– В таких играх обычно топовые арбитры высокого уровня поднимают планку единоборств и стараются не мельчить с карточками. Но это не всегда получается, – сказал Левников в эфире «Матч Премьер».

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Главным судьей встречи был .