Василий Уткин: «Десятки людей закрыли за «оскорбления» Дзюбы. Он мог попросить их отпустить, но поехал домой ужинать»

Журналист Василий Уткин поделился мнением о словах форварда «Зенита» Артема Дзюбы про зрителей, оскорблявших его во время матча 18-го тура РПЛ со (1:0).

«Несколько десятков людей закрыли за то, что они «оскорбляли» тебя, закрыли за слова. А ты поехал домой ужинать.

Никого нельзя сажать за слова, даже на день – мое глубокое убеждение. Тот случай, когда я имею на это не голословное право – про меня кричали и пели не раз, и еще споют.

А можно было сейчас попросить отпустить. Сказать, что дело зашло слишком далеко. Простить публично. Много чего можно было бы сказать.

А ты еще и фашистами назвал. Ну и кто ты после этого...» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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