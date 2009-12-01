Более 80 фанатов «Спартака» получили административные штрафы в Петербурге («Фонтанка»)

Несколько десятков фанатов «Спартака» получили штрафы за поведение на улицах Санкт-Петербурга перед матчем 18-го тура РПЛ с .

К утру 1 декабря, по информации «Фонтанки», в отделениях полиции побывали 86 футбольных фанатов, из них 81 болельщик и пятеро фанатов петербургского клуба.

Практически все покидали кабинеты с административными протоколами за мелкое хулиганство, пятеро получили штрафы за пьянство на улице.

Если до матча на «Газпром-арене» они ничего не нарушат, ничто не мешает им посетить стадион.

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