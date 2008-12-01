Чемпионат Италии. «Ювентус» играет с «Сассуоло», «Интер» – со СПАЛ, «Милан» в гостях у «Пармы»

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В 14-м туре Серии А «Аталанта» разгромила «Брешию» (3:0), а «Фиорентина» дома проиграла «Лечче» (0:1).

В воскресенье «Ювентус» принимает «Сассуоло», «Интер» дома играет со СПАЛ, а «Лацио» – с «Удинезе». «Милан» проводит гостевой матч с «Пармой», «Наполи» принимает «Болонью».

Завершится тур в понедельник матчем между «Кальяри» и «Сампдорией». 

Чемпионат Италии

14-й тур

Ювентус – Сассуоло 2:2 (второй тайм)
Дата проведения
1 декабря, 14.30, «Альянц Стэдиум»
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Голы:
1:0 – 20 Бонуччи, 1:1 – 22 Бога, 1:2 – 47 Капуто, 2:2 – 68, пенальти Роналду.
ЮвентусБуффон, Бонуччи, Алекс Сандро, де Лигт, Бентанкур, Куадрадо, Джан (Матюиди, 54), Пьянич, Бернардески (Дибала, 53), Игуаин, Роналду.
СассуолоТурати, Толян, Романья, Кирьякопулос, Марлон, Локателли, Бога, Траоре (Данкан, 62), Маньянелли, Джуричич (Мюльдюр, 72), Капуто.
Предупреждения:
Джуричич (39), Локателли (65), Толян (78).

 

Парма – Милан
Дата проведения
1 декабря, 17.00, «Эннио Тардини»
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Интер – СПАЛ
Дата проведения
1 декабря, 17.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Лацио – Удинезе
Дата проведения
1 декабря, 17.00, «Стадио Олимпико»
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Наполи – Болонья
Дата проведения
1 декабря, 20.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика

 

Верона – Рома
Дата проведения
1 декабря, 22.45, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика

 

Кальяри – Сампдория
Дата проведения
2 декабря, 22.45, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика

 

Брешия – Аталанта 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
30 ноября, 17.00, «Марио Ригамонти»
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Голы:
0:1 – 26 Пашалич, 0:2 – 61 Пашалич, 0:3 – 90 Иличич.
БрешияЙоронен, Чистана, Чансельор, Мангравити (Морозини, 85), Сабелли, Ромуло, Тонали, Ндой (Бизоли, 64), Мартелла, Торрегросса (Доннарумма, 76), Балотелли.
АталантаГоллини, Гимшити, Паломино, Масьелло, Кастань, де Рон (Фройлер, 51), Пашалич, Госенс (Хатебур, 74), Гомес, Иличич, Муриэль (Малиновский, 58).
Предупреждения:
Кастань (11), Торрегросса (19), Гимшити (57), Малиновский (79).

 

Дженоа – Торино 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
30 ноября, 20.00, «Луиджи Феррарис»
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Гол:
0:1 – 77 Бремер.
ДженоаРаду, Гильоне (Анкерсен, 46), Ромеро, Бираски, Паяч, Стураро (Гюмюш, 82), Шене, Кассата, Пандев, Фавилли (Пинамонти, 66), Агудело.
ТориноСиригу, де Сильвестри, Иццо, Нкулу, Бремер, Верди (Эдера, 88), Базелли (Мейте, 64), Ринкон, Ансальди (Лаксальт, 69), Лукич, Беренгер.
Предупреждения:
Базелли (58), Стураро (75), Эдера (89), Агудело (90).
Удаление:
Эдера (90).

 

Фиорентина – Лечче 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
30 ноября, 22.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 49 Ла Мантия.
ФиорентинаДронговски, Миленкович, Чеккерини, Касерес, Лирола (Геззаль, 55), Пульгар, Бадель (Педро, 72), Кастровилли, Далберт, Влахович, Рибери (Боатенг, 46).
ЛеччеГабриэл, Рисполи, Лучони, Россеттини, Кальдерони, Петриччоне, Тахцидис, Табанелли, Шахов, Ла Мантия (Вера, 78), Фариас (Эль-Бабакар, 57).
Предупреждения:
Рисполи (29), Петриччоне (60), Кастровилли (67), Россеттини (68).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица серии А

Статистика серии А

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