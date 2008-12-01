Чемпионат Италии. «Ювентус» играет с «Сассуоло», «Интер» – со СПАЛ, «Милан» в гостях у «Пармы»

В 14-м туре Серии А «Аталанта» разгромила «Брешию» (3:0), а «Фиорентина» дома проиграла «Лечче» (0:1).
В воскресенье «Ювентус» принимает «Сассуоло», «Интер» дома играет со СПАЛ, а «Лацио» – с «Удинезе». «Милан» проводит гостевой матч с «Пармой», «Наполи» принимает «Болонью».
Завершится тур в понедельник матчем между «Кальяри» и «Сампдорией».
Чемпионат Италии
14-й тур
- Дата проведения
- 1 декабря, 14.30, «Альянц Стэдиум»
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Ювентус –
Буффон, Бонуччи, Алекс Сандро, де Лигт, Бентанкур, Куадрадо, Джан (Матюиди, 54), Пьянич, Бернардески (Дибала, 53), Игуаин, Роналду.
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Сассуоло –
Турати, Толян, Романья, Кирьякопулос, Марлон, Локателли, Бога, Траоре (Данкан, 62), Маньянелли, Джуричич (Мюльдюр, 72), Капуто.
- Дата проведения
- 1 декабря, 17.00, «Эннио Тардини»
- Дата проведения
- 1 декабря, 17.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 1 декабря, 17.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 1 декабря, 20.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 1 декабря, 22.45, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 2 декабря, 22.45, «Сарденья»
- Дата проведения
- 30 ноября, 17.00, «Марио Ригамонти»
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Брешия –
Йоронен, Чистана, Чансельор, Мангравити (Морозини, 85), Сабелли, Ромуло, Тонали, Ндой (Бизоли, 64), Мартелла, Торрегросса (Доннарумма, 76), Балотелли.
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Аталанта –
Голлини, Гимшити, Паломино, Масьелло, Кастань, де Рон (Фройлер, 51), Пашалич, Госенс (Хатебур, 74), Гомес, Иличич, Муриэль (Малиновский, 58).
- Предупреждения:
- Кастань (11), Торрегросса (19), Гимшити (57), Малиновский (79).
- Дата проведения
- 30 ноября, 20.00, «Луиджи Феррарис»
- Гол:
- 0:1 – 77 Бремер.
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Дженоа –
Раду, Гильоне (Анкерсен, 46), Ромеро, Бираски, Паяч, Стураро (Гюмюш, 82), Шене, Кассата, Пандев, Фавилли (Пинамонти, 66), Агудело.
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Торино –
Сиригу, де Сильвестри, Иццо, Нкулу, Бремер, Верди (Эдера, 88), Базелли (Мейте, 64), Ринкон, Ансальди (Лаксальт, 69), Лукич, Беренгер.
- Удаление:
- Эдера (90).
- Дата проведения
- 30 ноября, 22.45, «Артемио Франки»
- Гол:
- 0:1 – 49 Ла Мантия.
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Фиорентина –
Дронговски, Миленкович, Чеккерини, Касерес, Лирола (Геззаль, 55), Пульгар, Бадель (Педро, 72), Кастровилли, Далберт, Влахович, Рибери (Боатенг, 46).
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Лечче –
Габриэл, Рисполи, Лучони, Россеттини, Кальдерони, Петриччоне, Тахцидис, Табанелли, Шахов, Ла Мантия (Вера, 78), Фариас (Эль-Бабакар, 57).
- Предупреждения:
- Рисполи (29), Петриччоне (60), Кастровилли (67), Россеттини (68).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.