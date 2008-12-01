Чемпионат Италии. «Ювентус» играет с «Сассуоло», «Интер» – со СПАЛ, «Милан» в гостях у «Пармы»

В 14-м туре Серии А «Аталанта» разгромила «Брешию» (3:0), а дома проиграла «Лечче» (0:1).

В воскресенье принимает «Сассуоло», «Интер» дома играет со СПАЛ, а «Лацио» – с «Удинезе». проводит гостевой матч с «Пармой», «Наполи» принимает «Болонью».

Завершится тур в понедельник матчем между и «Сампдорией».

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14-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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