У «Локомотива» всего одна победа в 8 последних матчах

уступил «Динамо» (1:2) в матче 18-го тура РПЛ.

Это пятое поражение железнодорожников в 8 последних матчах. До этого команда дважды уступила (1:2 и 1:2) и один раз «Байеру» (0:2) в Лиге чемпионов, а также проиграла (0:3) в РПЛ. Еще две встречи в РПЛ завершились вничью – с «Уфой» (1:1) и (1:1).

Лишь в одной игре «Локомотив» одержал победу – с «Тамбовом» (3:2).

В настоящий момент команда Юрия Семина занимает вторую строчку в таблице чемпионата России, однако может уступить ее и «Краснодару», которые отстают на одно очко и свои матчи 18-го тура в понедельник.