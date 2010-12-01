«МЮ» не смог обыграть дома «Астон Виллу» (2:2) и продлил серию без побед до 3 матчей

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Астон Вилла премьер-лига Англия Футбол

«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Астон Виллой» в 14-м туре чемпионата Англии (2:2).

Команда Оле-Гуннара Сульшера продлила серию без побед до трех матчей во всех турнирах.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
1 декабря, 19.30, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 11 Грилиш, 1:1 – 42, автогол Хитон, 2:1 – 64 Линделеф, 2:2 – 66 Мингз.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс (Шоу, 79), Перейра, Фред, Джеймс, Мата (Лингард, 74), Рэшфорд, Марсьяль (Гринвуд, 82).
Астон ВиллаХитон, Гильбер, Конса, Мингз, Таргетт, Макгинн, Дуглас Луис, Хурихэйн (Лэнсбери, 81), Эль-Гази (Трезеге, 18), Уэсли, Грилиш.
Предупреждения:
Магуайр (7), Фред (24), Гильбер (45), Уильямс (62), Шоу (89).

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