«МЮ» не смог обыграть дома «Астон Виллу» (2:2) и продлил серию без побед до 3 матчей

дома сыграл вничью с «Астон Виллой» в 14-м туре чемпионата Англии (2:2).

Команда Оле-Гуннара Сульшера продлила серию без побед до трех матчей во всех турнирах.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги