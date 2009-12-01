Моуринью будет приглашать болбоев на обеды «Тоттенхэма» перед домашними матчами

Главный тренер Жозе Моуринью сделал небольшое нововведение перед домашними матчами клуба.

Перед игрой с «Борнмутом» (3:2) предматчевый обед команды посетил 15-летний болбой Каллум Хайнс.

Мальчик был приглашен на ланч после того, как во время игры 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (4:2) быстро передал мяч Сержу Орье для розыгрыша аута, после чего была организована голевая атака.

Вчера Моуринью заявил, что на каждый обед перед домашними матчами «Тоттенхэма» будет приглашать какого-то одного болбоя. Посетить ланч смогут как мальчики, так и девочки.

Моуринью не забыл болбоя, который организовал гол в ЛЧ. Пригласил на обед с командой и отпраздновал с ним мяч «Борнмуту»