Победа «Зенита», «Барса» и «Лейпциг» в плей-офф ЛЧ, Месси получит «Золотой мяч» и другие новости утра

1. «Зенит» победил «Лион» (2:0) и поднялся на 2-е место в группе Лиги чемпионов. И все было идеально, пока «Лейпциг» не спас матч с «Бенфикой», отыгравшись с 0:2 и выйдя в плей-офф. Теперь расклады для команды Сергея Семака довольно сложные: можно не попасть в 1/8 финала даже при победе в Португалии, если «Лион» выиграет в последнем туре.

2. «Барселона» довольно легко победила «Боруссию» (3:1) и вышла в плей-офф ЛЧ с 1-го места. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Наполи», «Челси» упустил победу над «Валенсией», «Интер» выиграл у «Славии», а «Аякс» – у «Лилля». Все результаты – тут. Последний тур обещает быть максимально жарким: в четырех группах шансы сохраняют 10 команд.

3. Форвард «Барселоны» Лионель Месси станет обладателем «Золотого мяча»-2019, утверждает Cope. Награду вручат 2 декабря в Париже.

Матч с «Боруссией» Лео сыграл так, будто действительно уже получил приз: схватил желтую за симуляцию, поучаствовал во всех голах команды и обошел Роналду и Рауля, забив 34-й команде в ЛЧ.

4. КХЛ. СКА обыграл «Сочи», одержав седьмую победу подряд, «Ак Барс» был сильнее «Сибири».

5. Арбитр Виталий Мешков обслужит матч «Зенит» – «Спартак», Вилков – на ВАР и другие назначения 18-го тура РПЛ.

6. Организаторы турнира в Глазго исключили трехкратную чемпионку мира Марию Ласицкене из числа участниц из-за санкций, наложенных на ВФЛА.

7. КДК оштрафовал «Спартак» за кричалку фанатов «Дзюба, Дзюба, иди на ###» на 100 тысяч рублей.

8. «Севилья» интересуется нападающим ЦСКА Федором Чаловым, пишут в Испании.

9. Баскетбольная сборная России в квалификации Олимпийских игр-2020 сыграет с Хорватией, Бразилией, Германией, Мексикой и Тунисом.

10. Полузащитник «Реала» Эден Азар, получивший травму в игре с «ПСЖ», может восстановиться к матчу с «Барселоной» 18 декабря. Ожидается, что он пропустит около 10 дней.

11. Матч-реванш между чемпионом WBC в тяжелом весе Деонтеем Уайлдером и экс-чемпионом мира в тяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе.

12. Полузащитник «Атлетико» Жоау Феликс получил приз Golden Boy-2019, который вручают лучшему молодому игроку Европы по версии Tuttosport.

13. Бывшая жена защитника «Оттавы» Никиты Зайцева обвинила его семью в похищении детей. Отец хоккеиста ответил, что она издевалась над внучкой.

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