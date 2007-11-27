Мешков обслужит матч «Зенит» – «Спартак», Вилков – на ВАР и другие назначения 18-го тура РПЛ

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 18-го тура чемпионата России.

30 ноября (суббота)

«Крылья Советов» – «Уфа»

Судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«Ростов» – «Урал»

Судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

«Ахмат» – «Рубин»

Судья – Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

1 декабря (воскресенье)

«Сочи» – «Оренбург»

Судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); ВАР – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

«Локомотив» – «Динамо»

Судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Зенит» – «Спартак»

Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); ВАР – Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

02 декабря (понедельник)

«Краснодар» – «Тамбов»

Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья – Анатолий Жабченко (Краснодар); ВАР – Алексей Сухой (Люберцы), АВАР – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

«ЦСКА» – «Арсенал»

Судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).

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