«Спартак» оштрафован за нецензурную кричалку в адрес форварда Артема Дзюбы в матче 17-го тура Премьер-лиги с «Уралом» (0:0), сообщил глава КДК РФС Григорьянц.

«Позиция КДК всегда была непримиримой к матерной брани на стадионах. И не важно, в чей адрес она звучит – игроков, судей или кого-то еще.

Нам надо думать о зрителях, пришедших на футбол, среди которых есть женщины и дети. Культура боления должна быть уважительной, иначе развивать футбол не получится.

«Урал» – – за оскорбления Артема Дзюбы «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей.

Начальник команды «Урал» Григорий Иванов за выход за пределы технической зоны – штраф 20 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

Болельщики красно-белых скандировали во время игры: «Дзюба, Дзюба, иди на ###».

Неприятное в Сан-Марино: Дзюбу посылали на ###, после игры он не пошел к болельщикам

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