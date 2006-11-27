Путин о Евро-2020: «Сделаем все, чтобы не подвести болельщиков и игроков»

Президент России Владимир Путин обсудил подготовку к с президентом УЕФА Александером Чеферином.

«Сделаем все, чтобы не подвести вас [Чеферина], болельщиков, игроков. Это будет особый чемпионат, поскольку он будет проходить под знаком 60-летия проведения подобных чемпионатов. Для нас это имеет немаленькое значение, потому что когда проводился первый чемпионат 60 лет назад, Советский Союз выиграл его.

Россия является членом УЕФА прямо с года основания – с 1954-го, и наши представители работают почти во всех его комитетах и комиссиях», – сказал Путин.

Россия все же сыграет на Евро-2020 (и даже проведет 4 матча). С чемпионатом мира все было бы сложнее

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