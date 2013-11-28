Месси получит «Золотой мяч»-2019 (Cope)

Форвард «Барселоны» Лионель Месси станет обладателем «Золотого мяча»-2019, утверждает Cope.

Ранее сообщалось, что аргентинец уже знает, кто выиграл приз: к нему приезжали представители журнала France Football, чтобы взять интервью. Они также интервьюировали нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Обладатель награды будет назван на торжественной церемонии в Париже 2 декабря. Месси и Роналду выигрывали «Золотой мяч» по пять раз.

Журналисты France Football посещали Турин ради интервью с Роналду

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