Организаторы турнира в Глазго исключили Ласицкене из числа участниц из-за санкций, наложенных на ВФЛА

Организаторы турнира в Глазго исключили из состава участников трехкратную чемпионку мира Марию Ласицкене из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики советом Международной ассоциации легкоатлетических федераций ( ).

«Вчера нам пришел отказ из Глазго, организаторы турнира вычеркнули Машу из числа участниц.

У нас уже было на руках приглашение на это соревнование, но теперь оно, как видите, аннулировано.

Организаторы объясняют свое решение тем, что Ласицкене может не получить вовремя необходимый для выступления нейтральный статус», – сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Турнир пройдет 15 февраля 2020 года.

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