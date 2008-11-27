«Севилья» интересуется Чаловым (Estadio Deportivo)

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в Ла Лиге.
По информации Estadio Deportivo, интерес к 21-летнему россиянину проявляет «Севилья», рассчитывающая усилить атакующую линию команды.
Спортивный директор испанского клуба Рамон Мончи следит за выступлениями форварда с лета.
Ранее сообщалось, что в футболисте также заинтересованы «Челси» и «Кристал Пэлас».
Чалов в текущем сезоне РПЛ провел 17 матчей, забил 5 голов и сделал три результативные передачи.
Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.
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