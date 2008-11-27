«Севилья» интересуется Чаловым (Estadio Deportivo)

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в .

По информации Estadio Deportivo, интерес к 21-летнему россиянину проявляет , рассчитывающая усилить атакующую линию команды.

Спортивный директор испанского клуба следит за выступлениями форварда с лета.

Ранее сообщалось, что в футболисте также заинтересованы « и «Кристал Пэлас».

Чалов в текущем сезоне РПЛ провел 17 матчей, забил 5 голов и сделал три результативные передачи.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

Соберите группы Евро-2020 и выиграйте билеты на матч «Реал» – «Атлетико».