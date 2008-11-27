«Севилья» интересуется Чаловым (Estadio Deportivo)

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Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в Ла Лиге

По информации Estadio Deportivo, интерес к 21-летнему россиянину проявляет «Севилья», рассчитывающая усилить атакующую линию команды.

Спортивный директор испанского клуба Рамон Мончи следит за выступлениями форварда с лета. 

Ранее сообщалось, что в футболисте также заинтересованы «Челси» и «Кристал Пэлас».

Чалов в текущем сезоне РПЛ провел 17 матчей, забил 5 голов и сделал три результативные передачи. 

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь

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