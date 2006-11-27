Азар может восстановиться к матчу с «Барселоной» 18 декабря

Стали известны некоторые подробности травмы полузащитника Эдена Азара, полученной в матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:2).

28-летний футболист, хромая, покинул поле во втором тайме в сопровождении медиков, его заменил Гарет Бэйл.

По информации журналиста La Sexta Хосе Луиса Санчеса, медицинский штаб клуба провел обследование футболиста и с пессимизмом смотрит на скорое возвращение бельгийца в строй.

Программа El Larguero, выходящая на радио Сadena Ser, сообщает, что Азар получил повреждение малоберцовой кости, но может успеть восстановиться к матчу с «Барселоной» в Ла Лиге, который пройдет 18 декабря.

Как утверждает Marca, Азар повредил тот же голеностоп, который он травмировал летом 2017 года. Тогда ему потребовалась операция.

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