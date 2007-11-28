Месси получил желтую карточку за симуляцию в игре с «Боруссией»

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Капитан «Барселоны» Лионель Месси получил желтую карточку за симуляцию в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Боруссией» (2:0, второй тайм).

На 51-й минуте главный арбитр Клеман Тюрпен показал предупреждение аргентинцу, который упал на газон, пытаясь обыграть вратаря дортмундцев Романа Бюрки.

На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию матча «Барселона» – «Боруссия». Также доступна текстовая онлайн-трансляция.

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