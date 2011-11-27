Лига чемпионов. «Ливерпуль» принимает «Наполи», «Барселона» – «Боруссия», «Челси» против «Валенсии»

Теги Боруссия Дортмунд Лилль Интер Челси Ливерпуль Аякс Барселона Валенсия Славия Прага Генк Лига чемпионов УЕФА результаты Наполи Ред Булл Зальцбург Футбол

В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» принимает дортмундскую «Боруссию», «Ливерпуль» дома играет с «Наполи», «Челси» гостит у «Валенсии», «Интер» встречается со «Славией».

Лига чемпионов

5-й тур

Группа F

Барселона Испания – Боруссия Д Германия
Дата проведения
27 ноября, 23.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Славия Чехия – Интер Италия
Дата проведения
27 ноября, 23.00, «Синобо Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

Группа E

Ливерпуль Англия – Наполи Италия
Дата проведения
27 ноября, 23.00, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Генк Бельгия – Ред Булл Австрия
Дата проведения
27 ноября, 23.00, «Люминус Арена»
превью матча онлайн статистика

Группа H

Валенсия Испания – Челси Англия
Дата проведения
27 ноября, 20.55, «Месталья»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Лилль Франция – Аякс Голландия
Дата проведения
27 ноября, 23.00, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы ЛЧ

Статистика ЛЧ

Соберите группы Евро-2020 и выиграйте билеты на матч «Реал» – «Атлетико».

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья