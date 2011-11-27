Лига чемпионов. «Ливерпуль» принимает «Наполи», «Барселона» – «Боруссия», «Челси» против «Валенсии»

В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» принимает дортмундскую «Боруссию», «Ливерпуль» дома играет с «Наполи», «Челси» гостит у «Валенсии», «Интер» встречается со «Славией».
Лига чемпионов
5-й тур
Группа F
- Дата проведения
- 27 ноября, 23.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 27 ноября, 23.00, «Синобо Стэдиум»
Группа E
- Дата проведения
- 27 ноября, 23.00, «Энфилд»
- Дата проведения
- 27 ноября, 23.00, «Люминус Арена»
Группа H
- Дата проведения
- 27 ноября, 20.55, «Месталья»
- Дата проведения
- 27 ноября, 23.00, «Пьер-Моруа»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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