Матч-реванш Уайлдер – Фьюри пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе

Теги тяжелый вес Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Реванш между чемпионом WBC в тяжелом весе Деонтеем Уайлдером и экс-чемпионом мира в тяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри официально утвержден на 22 февраля в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.

Эту информацию подтвердил промоутер Фьюри Боб Арум.

«Мы сделаем официальное объявление еще до Рождества, но сам бой состоится 22 февраля. Можете спать спокойно», – сказал Арум.

Первый бой между этими боксерами состоялся 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе и завершился вничью.

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