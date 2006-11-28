«Барселона» победила «Боруссию» (3:1) и вышла в плей-офф ЛЧ с 1-го места

Теги Боруссия Дортмунд Барселона Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Барселона» победила дортмундскую «Боруссию» (3:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Барса» набрала 11 очков и вышла в плей-офф турнира с первого места в группе F. У «Боруссии» 7 очков и 3-е место в группе, в последнем туре она сыграет со «Славией» дома.

На Sports.ru можно посмотреть было следить за матчем «Барселона» – «Боруссия» по текстовой онлайн-трансляции.

Барселона Испания – Боруссия Д Германия 3:1 (2:0, 1:1)
Дата проведения
27 ноября, 23.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 29 Суарес, 2:0 – 33 Месси, 3:0 – 67 Гризманн, 3:1 – 77 Санчо.
Барселонатер Стеген, Фирпо, Серджи Роберто, Лангле, Умтити, де Йонг, Бускетс, Ракитич (Видаль, 78), Дембеле (Гризманн, 26), Суарес (Ваге, 90), Месси.
Боруссия ДБюрки, Хакими, Аканджи, Пишчек (Загаду, 76), Шульц (Санчо, 46), Вайгль (Гетце, 85), Геррейру, Брандт, Витцель, Ройс, Хуммельс.
Предупреждения:
Месси (51), Бускетс (71), Геррейру (74).

Таблицы ЛЧ

Статистика ЛЧ

Соберите группы Евро-2020 и выиграйте билеты на матч «Реал» – «Атлетико».

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья