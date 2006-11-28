«Барселона» победила «Боруссию» (3:1) и вышла в плей-офф ЛЧ с 1-го места

«Барселона» победила дортмундскую «Боруссию» (3:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Барса» набрала 11 очков и вышла в плей-офф турнира с первого места в группе F. У «Боруссии» 7 очков и 3-е место в группе, в последнем туре она сыграет со «Славией» дома.
На Sports.ru можно посмотреть было следить за матчем «Барселона» – «Боруссия» по текстовой онлайн-трансляции.
- Дата проведения
- 27 ноября, 23.00, «Камп Ноу»
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Барселона –
тер Стеген, Фирпо, Серджи Роберто, Лангле, Умтити, де Йонг, Бускетс, Ракитич (Видаль, 78), Дембеле (Гризманн, 26), Суарес (Ваге, 90), Месси.
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Боруссия Д –
Бюрки, Хакими, Аканджи, Пишчек (Загаду, 76), Шульц (Санчо, 46), Вайгль (Гетце, 85), Геррейру, Брандт, Витцель, Ройс, Хуммельс.
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