Луис Энрике: «Морено сказал, что хочет поехать на Евро, а после стать моим вторым тренером. У него чрезмерные амбиции»

Новый главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал об отношениях с экс-тренером национальной команды Робертом Морено.

Энрике недавно вернулся на пост, который покинул летом после смерти дочери Ксаны от остеосаркомы. Морено, который был помощником тренера до его ухода, а затем стал главным, а сейчас ушел из сборной.

«У нас была встреча с Роберто Морено. Он сказал мне, что хочет поехать на Евро, и если я захочу, то после турнира он вновь будет моим вторым тренером.

Меня это не удивляет, я видел, как он работает. Для меня это неправильно, я бы не стал так поступать. На мой взгляд, его чрезмерные амбиции не добродетель, это большой недостаток. Я понимаю его позицию, но не разделяю ее.

Я сказал ему, что больше не вижу его своим вторым тренером. Мы доброжелательно завершили встречу. Затем я позвонил сотрудникам моего штаба, чтобы узнать их мнение и поделиться своим, чтобы никто не исказил мои слова.

С точки зрения профессионализма, я не могу критиковать Морено, он был хорошо подготовлен. Я ни в чем не сомневался, пока слова не разошлись с действиями. Я не хороший в этой ситуации, но и не плохой.

Испытываю гордость от того, что буду руководить Испанией на чемпионате Европы. Это один из фаворитов, проблема в том, что есть еще 6 или 8 фаворитов. Я знаю о сложностях, но с большим желанием встречаю их», – сказал Энрике.

В сборной Испании опять беда с тренерами – Луис Энрике вернулся, но подменявший его Морено обиделся и ушел

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