«Зенит» не выйдет в плей-офф ЛЧ, если «Лион» победит в 6-м туре🙈

«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Бенфикой» в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (2:2).

Немецкий клуб досрочно гарантировал себе выход в плей-офф, за вторую путевку в 6-м туре поборются «Зенит» и «Лион».

«Лейпциг» с 10 очками лидирует в группе, у «Зенита» и «Лиона» по 7 очков, однако питерцы опережают соперника по дополнительным показателям (результаты личных встреч), а «Бенфика» идет последней с 4 очками.

В 6-м туре «Зенит» в гостях сыграет с «Бенфикой», а «Лион» примет «Лейпциг». Поражение французской команды гарантирует команде Сергея Семака выход в плей-офф со 2-го места, вне зависимости от результата игры в Португалии.

Если «Лион» поделит очки с «Лейпцигом», «Зенит» устроит ничья или победа. Однако если «Лион» победит, «Зенит» опустится на третье место даже в случае победы над «Бенфикой», так как в этом случае у трех команд – «Зенита», «Лиона» и «Лейпцига» – будет по 10 очков. В этой ситуации будут считаться результаты личных встреч между этими командами (без учета очков, набранных в матчах с «Бенфикой»). В этом мини-турнире у «Зенита» будет 4 очка (победа и ничья с «Лионом», два поражения от «Лейпцига»), у «Лейпцига» 6 очков (две победы над «Зенитом», два поражения от «Лиона»), а у «Лиона» – 7 очков (две победы над «Лейпцигом», ничья и поражение с «Зенитом»).

В случае, если «Зенит» проиграет «Бенфике», а «Лион» – «Лейпцигу» в 6-м туре, то у трех команд – «Зенита», «Бенфики» и «Лиона» – будет по 7 очков. В этом мини-турнире лучшие показатели будут у «Зенита», который наберет 7 очков (победа и ничья с «Лионом», победа и поражение с «Бенфикой»), у «Бенфики» будет 6 очков (победа и поражение с «Лионом», победа и поражение с «Зенитом»), у «Лиона» – 4 (победа и поражение с «Бенфикой», ничья и поражение с «Зенитом»).

«Зенит» может занять четвертое место в группе и остаться без еврокубковой весны, если проиграет «Бенфике» 0:2 или с любым крупным счетом, а «Лион» в параллельном матче сыграет вничью или победит «Лейпциг».

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