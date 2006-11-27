Видеотрансляция матча «Зенит» – «Лион» начнется в 20:55. Дзюба, Азмун и Дриусси сыграют с первых минут

принимает «Лион» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В случае поражения клуб из Санкт-Петербурга потеряет шансы на выход в плей-офф турнира.

На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию матча «Зенит» – «Лион», которая начнется в 20:55 по московскому времени. Также доступна текстовая онлайн-трансляция.

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