Видеотрансляция матча «Зенит» – «Лион» начнется в 20:55. Дзюба, Азмун и Дриусси сыграют с первых минут

Теги Зенит Лион Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Зенит» принимает «Лион» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В случае поражения клуб из Санкт-Петербурга потеряет шансы на выход в плей-офф турнира.

На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию матча «Зенит» – «Лион», которая начнется в 20:55 по московскому времени. Также доступна текстовая онлайн-трансляция.

Зенит Россия – Лион Франция
Дата проведения
27 ноября, 20.55, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
ЗенитКержаков, Дуглас Сантос, Караваев, Иванович, Ракицкий, Барриос, Оздоев, Кузяев, Дзюба, Азмун, Дриусси.
ЛионАнтони Лопеш, Андерсен, Денайер, Дюбуа, Марсело, Траоре, Рен-Аделаид, Корне, Тузар, Марсал, Дембеле.

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