Видеотрансляция матча «Зенит» – «Лион» начнется в 20:55. Дзюба, Азмун и Дриусси сыграют с первых минут

«Зенит» принимает «Лион» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
В случае поражения клуб из Санкт-Петербурга потеряет шансы на выход в плей-офф турнира.
На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию матча «Зенит» – «Лион», которая начнется в 20:55 по московскому времени. Также доступна текстовая онлайн-трансляция.
- Дата проведения
- 27 ноября, 20.55, «Газпром Арена»
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Зенит –
Кержаков, Дуглас Сантос, Караваев, Иванович, Ракицкий, Барриос, Оздоев, Кузяев, Дзюба, Азмун, Дриусси.
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