Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на заявление главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгерта относительно рекомендации комитета по соответствию WADA на 4 года отстранить Россию от участия в международных соревнованиях.

«Вы можете спросить об этом Лэнса Армстронга, , Кристиана Коулмена и всех ваших атлетов, использующих TUE (терапевтическое исключение). Пожалуйста, следите за языком», – написала Ласицкене.

Армстронг и Гэтлин ранее были дисквалифицированы за допинг, Коулмен подозревался в нарушении антидопинговых правил, но обвинения были сняты.

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