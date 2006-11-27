Экс-жена Никиты Зайцева обвинила его семью в похищении детей («РЕН ТВ»)

Бывшая жена защитника «Оттавы» Никиты Зайцева Маргарита написала заявление в полицию о похищении их детей и нападении на няню, сообщает «Рен ТВ».

Как утверждает экс-супруга игрока, неизвестные люди напали на няню, порезали ей ухо и забрали детей. Нападавшие посадили детей в машину и увезли в неизвестном направлении.

Также Маргарита обратилась за помощью к адвокатам. По ее мнению, детей удерживает отец ее бывшего мужа.

Ранее стало известно, что у Зайцева возникли проблемы с бывшей женой Маргаритой, которая намеревалась отсудить треть дохода хоккеиста в качестве алиментов на детей, а также 10 МРОТ в месяц на себя.

Зайцев покинул расположение «Оттавы» и улетел в Россию по личным причинам