Ракицкий о штрафных: «Сказал, чтобы Оздоев не подходил с поцелуями. Я стесняюсь»

Защитник Ярослав Ракицкий прокомментировал свою игру за петербургский клуб.

– Вы центральный защитник. Позади только вратарь. Цена ошибки велика. В партнерах у вас : мягко скажем, опытный рейвер. Насколько вы с ним быстро наладили контакт в центральной зоне?

– Да, Иванович опытный футболист, с большим багажом. Мне с ним легко, а вот как ему со мной – это у него надо спросить.

– «Зенит» – один из тех клубов РПЛ, которые пропустили меньше всех мячей.

– Есть к чему стремиться: вообще не пропускать.

– В «Зените» удивительный центр: 2 опытных, но не самых быстрых футболиста, тем не менее прекрасно справляются со своими задачами.

– Да мы не медленные. От нас так просто не убежишь. Плюс есть какая-то взаимосвязь между Браниславом и мной. Он мне подсказывает. У нас все отработано и по щелчку.

– Жирков слева или Сантос слева в обороне? С кем вам спокойнее?

– Мне кажется, у Юры самая лучшая левая нога, которую я видел. Как он передачи делает, забивает – фантастика.

Дуглас – молодой парень. Большой объем дает, хороший пас, двигается с мячом. Главное, чтоб им хорошо игралось со мной. Если им хорошо, значит мне хорошо. Мне не запрещают бежать вперед.

– Я подозреваю, вы впервые столкнулись с тем, чтобы вас целовал мужчина перед пробитием штрафного.

– Конечно. Я уже сказал, чтобы Оздоев не подходил ко мне. Я стесняюсь.

– И при этом я знаю, что футболисты очень суеверные. Насколько вот этот элемент фарта с поцелуем присутствует?

– Ну да, три гола забил. Тут Магомед снова подходил, пытался поцеловать. Но я сказал, что не надо, дай бог – сам так забью, без поцелуя.

– У вас фантастический удар со штрафного. Это тренируется или это то, что у вас в Першотравенске выросло, то и выросло?

– Это и годы тренировок: после них еще остаешься заниматься, побить через стенку. Да и сам бог дал, природное.

Сейчас раза 2-3 в неделю остаюсь после тренировки, бью через манекены. Как долго? Да недолго. Сейчас погода такая – побил раза три, и пальцы отмерзли, – сказал Ракицкий.

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