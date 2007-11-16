Сборная России – болельщикам: «Главный матч года. Нужна огненная поддержка🔥»

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Пресс-служба сборной России обратилась к болельщикам перед матчем квалификации Евро-2020 против Бельгии.

«День матча. Главного матча этого года!🔝

Сборная России против сборной Бельгии. Наши парни против лидера рейтинга ФИФА. Битва не на жизнь, а за первое место в группе. Вы готовы?! 🙌

Откладывайте все дела, сегодня вечером нас ожидает крутой и эмоциональный футбол, который невозможно пропустить.

Нам очень нужна ваша огненная поддержка!🔥🇷🇺» — говорится в заявлении сборной.

 
 
 
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Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)

Футбольное поле сделали из 50 000 пластиковых стаканчиков. Как это возможно?

Купить форму сборной России можно по этой ссылке.

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