Сборная России – болельщикам: «Главный матч года. Нужна огненная поддержка🔥»

Пресс-служба сборной России обратилась к болельщикам перед матчем квалификации Евро-2020 против Бельгии.
«День матча. Главного матча этого года!🔝
Сборная России против сборной Бельгии. Наши парни против лидера рейтинга ФИФА. Битва не на жизнь, а за первое место в группе. Вы готовы?! 🙌
Откладывайте все дела, сегодня вечером нас ожидает крутой и эмоциональный футбол, который невозможно пропустить.
Нам очень нужна ваша огненная поддержка!🔥🇷🇺» — говорится в заявлении сборной.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Футбольное поле сделали из 50 000 пластиковых стаканчиков. Как это возможно?
Купить форму сборной России можно по этой ссылке.