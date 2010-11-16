Федун о шансах России на победу над Бельгией: «10%, будем надеяться на чудо»

Владелец Леонид Федун оценил шансы сборной России в матче квалификации Евро-2020 с Бельгией.

«В предстоящем матче с Россией и Бельгией я бы сказал так – 60, 30, 10 в процентном соотношении: 60% - что проиграем, 30% - что будет ничья, 10% - что победим.

Сейчас такие же котировки у букмекеров. Но футбол прекрасен тем, что он не любит статистику, поэтому будем надеяться на чудо», – высказал мнение Федун.

Игра пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. Россияне идут вторыми в группе, отставая от бельгийцев на три очка. Обе команды уже вышли на чемпионат Европы.

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