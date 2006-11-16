Медведева лидирует на Гран-при России, Финляндия впервые вышла на Евро, судейские реформы РФС и другие новости утра

1. Финляндия и Швеция вышли на Евро-2020, причем финны впервые в истории сыграют на столь крупном турнире. Особенно крут, конечно же, Теему Пукки. Сегодня гуляет вся страна!

2. Александр Головин не сыграет за сборную России в матче с бельгийцами из-за травмы. Черчесов настраивается на победу, а Дзюба просит не судить игру Азара по выступлению за «Реал».

Бельгийцы – лидер рейтинга ФИФА, и без Головина россиянам будет еще сложнее. Но у команды Черчесова 7 побед подряд – когда бить фаворита, если не сейчас? Вы тоже можете выиграть: примите 1000 рублей в подарок и сделайте свою ставку, ничем не рискуя!



3. Евгения Медведева выиграла короткую программу на Гран-при России, установив свой личный рекорд и получив в подарок огромный букет роз.

Александра Трусова идет второй, произвольная программа уже в субботу.

У мужчин короткую программу выиграл Александр Самарин. Синицина и Кацалапов победили в ритм-танце, а Бойкова и Козловский – в парном катании.

4. Даниил Медведев не сыграет в 1/2 финала итогового турнира, уступив Александру Звереву. Он проиграл все три матча. Надаль тоже мимо, полуфинальные пары – здесь.

5. Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС. Он хочет сделать работу арбитров более прозрачной, а также скорректировать систему оплаты.

«Спартак», «Ростов» и ЦСКА встретили реформы положительно. Армейцы точно будут довольны отстранением Михаила Вилкова от работы в РПЛ. А вот иностранных судей в чемпионате, похоже, не будет.

6. Молодежная сборная России обыграла Латвию и возглавила отборочную группу Евро-2021 (U21).

7. Никита Поршнев выиграл второй отборочный спринт сборной России по биатлону, опередив Дмитрия Малышко.

8. В КХЛ «Витязь» проиграл рижскому «Динамо», потерпев 8 поражений в 9 последних матчах. СКА дожал «Куньлунь», остальные результаты – здесь.

9. В НХЛ «Вашингтон» уступил «Монреалю», несмотря на голы Овечкина и Кузнецова. «Коламбус» выиграл у «Сент-Луиса», Гавриков забросил первую шайбу в лиге. Все результаты дня – здесь.

10. В НБА 44 очка Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Индиану» и другие результаты.

11. Лео Месси вернулся в сборную Аргентины спустя четыре месяца и принес ей победу над Бразилией в товарищеском матче.

12. В Евролиге ЦСКА одержал победу над «Фенербахче».

Цитаты дня

«Мне определенно больше нравится играть за сборную. Здесь я говорю на родном языке». Бэйл точно хочет и дальше выступать в «Реале»?

«С Акинфеевым о возвращении не общался. На данный момент играет Гильерме». Черчесов пока исключает возможный камбэк Игоря.

«Врал СКА, что у меня понос, ждал драфта CHL. И меня в итоге не выбрали!». Даже такой оригинальный лайфхак не помог Александру Волкову.