Гран-при России. Алиев, Самарин, Игнатов, Уно, Нгуен представляют короткие программы

15 ноября в Москве стартует пятый этап серии Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup. Мужчины представят короткие программы.

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап

Москва

Rostelecom Cup

Мужчины

Короткая программа

Начало – 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка



1. Макар Игнатов (Россия) – 87,54

2. Даниэль Самохин (Израиль) – 56,94

3. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 54,42

4. Алексей Красножон (США)

5. Казуки Томоно (Япония)

6. Нам Нгуен (Канада)

Вторая разминка

7. Морис Квителашвили (Грузия)

8. Михал Бржезина (Чехия)

9. Денис Васильев (Латвия)

10. Александр Самарин (Россия) – 15.13

11. Шома Уно (Япония)

12. Дмитрий Алиев (Россия) – 15.26

Расписание трансляций Гран-при России-2019 по фигурному катанию