Гран-при России. Алиев, Самарин, Игнатов, Уно, Нгуен представляют короткие программы

15 ноября в Москве стартует пятый этап серии Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup. Мужчины представят короткие программы.
Гран-при по фигурному катанию
5-й этап
Москва
Rostelecom Cup
Мужчины
Короткая программа
Начало – 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Макар Игнатов (Россия) – 87,54
2. Даниэль Самохин (Израиль) – 56,94
3. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 54,42
4. Алексей Красножон (США)
5. Казуки Томоно (Япония)
6. Нам Нгуен (Канада)
Вторая разминка
7. Морис Квителашвили (Грузия)
8. Михал Бржезина (Чехия)
9. Денис Васильев (Латвия)
10. Александр Самарин (Россия) – 15.13
11. Шома Уно (Япония)
12. Дмитрий Алиев (Россия) – 15.26
Расписание трансляций Гран-при России-2019 по фигурному катанию