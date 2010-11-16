Только Медведев проиграл на итоговом все матчи. Он второй раз в карьере потерпел на харде 4 поражения подряд

Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев не выиграл ни одного матча на групповом этапе итогового турнира ATP. Больше никто в одиночном и парном разрядах не уедет из Лондона без побед.

С учетом поражения в первом круге в Париже безвыигрышная серия Медведева растянулась на четыре матча. Он второй раз в этом году проиграл четыре матча подряд – первый случился весной на грунте и траве, и тогда поражений в итоге было пять.

На харде россиянин потерпел четыре поражения подряд во второй раз в карьере и впервые с июля-октября 2017-го, когда он не мог выиграть на протяжении восьми матчей.

Нынешняя серия началась сразу после отрезка, по ходу которого россиянин вышел в финал на шести турнирах подряд и выиграл три титула.

На следующей неделе Медведев в составе сборной России выступит на финальном турнире Кубка Дэвиса.

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