Медведева на Гран-при России установила личный рекорд в короткой программе. Это 5-й результат сезона

Российская фигуристка установила личный рекорд в короткой программе на этапе Гран-при в Москве.

Медведева, лидирующая после первого дня соревнований, получила 76,93 балла. Это ее личный рекорд при новой системе оценок, которая действует с сезона-2018/19.

Фигуристка показала 5-й результат сезона в короткой программе. При этом оценка за компоненты Медведевой (36,66) – вторая в сезоне, баллы выше набирала только Алина Загитова на Гран-при Франции (36,92). А оценка за технику – 15-я в сезоне (40,27).

Два года назад Загитова убрала с трона Медведеву. Похоже, сейчас теснят Алину (и тоже вчерашние юниорки Тутберидзе)

Почему Медведева выступит на московском Гран-при, а Загитова – нет? Объясняем