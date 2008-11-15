Хачатурянц стал главой судейского комитета РФС вместо Левникова

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Николай Левников Александр Дюков Р-Спорт Футбол

Президент РФС Александр Дюков подтвердил, что Ашот Хачатурянц сменил Николая Левникова на посту главы судейского комитета.

«О судейской реформе можно говорить тогда, когда она будет завершена. Сегодня можно говорить о том, что рассмотрена и утверждена концепция развития судейства.

Сегодня приняты два решения. Первое. Поддержать концепцию развития судейства. Второе. Назначение нового руководителя судейского комитета. Николай Левников вчера провел заседание, на котором концепция была единодушно поддержана.

С учетом того, что у Левникова появилась новая зона ответственности в УЕФА, и с тем, что концепцию надо реализовать, Ашот Хачатурянц стал новым главой судейского комитета. Судейский комитет рекомендовал его, и сегодня исполком РФС единогласно поддержал его», – сказал Дюков.

Ашот Хачатурянц в июне стал членом судейского комитета РФС. Он руководил департаментом инвестиционной политики Министерства экономического развития РФ, входил в совет директоров «НК «РуссНефть», был заместителем Владимира Проничева в центральном совете спортивного общества «Динамо». С 2008 года занимает должность генерального директора «Сбербанк Капитал».

Левников занимал должность с мая 2018 года.

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