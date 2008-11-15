Гран-при России. Трусова, Медведева, Константинова, Белл, Мияхара выйдут на лед с короткими программами

15 ноября в стартует пятый этап серии Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup. Женщины покажут короткие программы.

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап

Москва

Rostelecom Cup

Женщины

Короткая программа

Начало – 18.30 по московскому времени. Прямые трансляции – на канале и сайте 1tv.

Первая разминка



1. Эмми Пелтонен (Финляндия)

2. Чэнь Хунъи (Китай)

3. Юхана Йокои (Япония)

4. Николь Шотт (Германия)

5. Екатерина Рябова (Азербайджан)

6. Алексия Паганини (Швейцария)

Вторая разминка

7. Александра Трусова (Россия) – 19.24

8. Юна Шираива (Япония)

9. Станислава Константинова (Россия) – 19.37

10. Евгения Медведева (Россия) – 19.43

11. Мэрайя Белл (США)

12. Сатоко Мияхара (Япония)

Расписание трансляций Гран-при России-2019 по фигурному катанию