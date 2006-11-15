Товарищеские матчи. Бразилия – Аргентина – 0:1. Месси в старте и уже забил

Товарищеские матчи
- Дата проведения
- 15 ноября, 20.00, «King Saud University Stadium»
- Гол:
- 0:1 – 13 Месси.
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Бразилия –
Алиссон, Милитао, Данило, Тиаго Силва, Алекс Сандро, Каземиро, Лукас Пакета, Артур, Виллиан, Фирмино, Габриэл Жезус.
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Аргентина –
Андрада, Отаменди, Фойт, Пеццелья, Тальяфико, Паредес, Ло Чельсо, де Пауль, Окампос, Мартинес, Месси.
- Дата проведения
- 15 ноября, 21.00, «Puskás Aréna»
- Дата проведения
- 16 ноября, 04.30, «Sun Life Stadium»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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