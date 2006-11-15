Товарищеские матчи. Бразилия – Аргентина – 0:1. Месси в старте и уже забил

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Товарищеские матчи

Бразилия – Аргентина 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
15 ноября, 20.00, «King Saud University Stadium»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 13 Месси.
БразилияАлиссон, Милитао, Данило, Тиаго Силва, Алекс Сандро, Каземиро, Лукас Пакета, Артур, Виллиан, Фирмино, Габриэл Жезус.
АргентинаАндрада, Отаменди, Фойт, Пеццелья, Тальяфико, Паредес, Ло Чельсо, де Пауль, Окампос, Мартинес, Месси.
Предупреждения:
Каземиро (22), Данило (27), де Пауль (43).

 

Венгрия – Уругвай
Дата проведения
15 ноября, 21.00, «Puskás Aréna»
Онлайн матча
ВенгрияДибус, Барат, Ланг, Корхут, Беше, Собослаи, Кальмар, Джуджак, Вида, Варга, Салаи.
УругвайМуслера, Винья, Годин, Гонсалес, Коатес, Лосано, Бентанкур, Вальверде, Суарес, Кавани, Родригес.

 

Колумбия – Перу
Дата проведения
16 ноября, 04.30, «Sun Life Stadium»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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