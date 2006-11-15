Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не общался с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым о возобновлении карьеры в сборной.

«С Акинфеевым на тему возвращения в сборную я ни разу не разговаривал. Последний раз мы с Игорем виделись 22 августа, когда было открытие его турнира. Второй контакт у нас был 13 октября, тогда он смской просил поздравить ребят с победой. Вот наше все общение за последние полгода.

Игорь – российский гражданин с российским паспортом и определенным уровнем мастерства. Когда мы с Игорем встречались один или два раза после чемпионата мира, он ответил, что возвращение в сборную невозможно. По какой причине, пусть назовет сам. Если у него что-то изменится, то он такой же футболист, как и все, может играть в сборной.

На данный момент у нас будет играть Гильерме, который как всегда будет делать свою работу хорошо. Если что-то изменится, я первый об этом скажу. Как выглядит этот источник, который все знает?» – сказал Черчесов.

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