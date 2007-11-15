Поршнев выиграл второй отборочный спринт российских биатлонистов, Малышко – 2-й, Елисеев – 4-й, Бабиков – 15-й

Никита Поршнев выиграл второй отборочный спринт мужской сборной России по биатлону, результаты которого будут учитываться при формировании команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Александр Логинов и Евгений Гараничев уже получили право на участие в декабрьских этапах КМ, Антон Бабиков имеет личную квоту на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Отборочные старты сборной России
Тюмень
Мужчины
Спринт
1. Никита Поршнев – 27.12,4 (1+0)
2. Дмитрий Малышко – 2,6 (0+1)
3. Эдуард Латыпов – 14,7 (1+1)
4. Матвей Елисеев – 25,9 (0+1)
5. Александр Поварницын – 27,2 (1+0)
6. Кирилл Стрельцов – 32,0 (0+0)
7. Евгений Гараничев (вне конкурса) – 58,9 (0+0)
8. Евгений Сидоров – 1.00,0 (1+0)
9. Андрей Вьюхин – 1.03,7 (0+1)
10. Ильназ Мухамедзянов – 1.14,1 (1+2)
11. Василий Томшин – 1.22,9 (1+2)
12. Карим Халили – 1.27,4 (0+2)
13. Игорь Малиновский – 1.37,5 (1+1)
14. Вячеслав Малеев – 1.38,5 (0+1)
15. Антон Бабиков – 2.21,9 (1+2)
16. Вадим Филимонов – 2.22,9 (2+2)
17. Дмитрий Иванов – 2.23,7 (1+1)
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