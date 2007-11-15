Поршнев выиграл второй отборочный спринт российских биатлонистов, Малышко – 2-й, Елисеев – 4-й, Бабиков – 15-й

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Александр Логинов Антон Бабиков Вадим Филимонов Эдуард Латыпов Александр Поварницын Кирилл Стрельцов Матвей Елисеев Ильназ Мухамедзянов Игорь Малиновский Дмитрий Иванов Никита Поршнев Василий Томшин Вячеслав Малеев Карим Халили Андрей Вьюхин Евгений Сидоров Биатлон

Никита Поршнев выиграл второй отборочный спринт мужской сборной России по биатлону, результаты которого будут учитываться при формировании команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU. 

Александр Логинов и Евгений Гараничев уже получили право на участие в декабрьских этапах КМ, Антон Бабиков имеет личную квоту на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. 

Отборочные старты сборной России

Тюмень 

Мужчины

Спринт

1. Никита Поршнев – 27.12,4 (1+0)
2. Дмитрий Малышко – 2,6 (0+1)
3. Эдуард Латыпов – 14,7 (1+1)
4. Матвей Елисеев – 25,9 (0+1)
5. Александр Поварницын – 27,2 (1+0)
6. Кирилл Стрельцов – 32,0 (0+0)
7. Евгений Гараничев (вне конкурса) – 58,9 (0+0)
8. Евгений Сидоров – 1.00,0 (1+0)
9. Андрей Вьюхин – 1.03,7 (0+1)
10. Ильназ Мухамедзянов – 1.14,1 (1+2)
11. Василий Томшин – 1.22,9 (1+2)
12. Карим Халили – 1.27,4 (0+2)
13. Игорь Малиновский – 1.37,5 (1+1)
14. Вячеслав Малеев – 1.38,5 (0+1)
15. Антон Бабиков – 2.21,9 (1+2)
16. Вадим Филимонов – 2.22,9 (2+2)
17. Дмитрий Иванов – 2.23,7 (1+1)

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