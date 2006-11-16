Овечкин забросил 14-ю шайбу в сезоне НХЛ и разделил 3-е место в гонке снайперов

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (2:5) и был назван его третьей звездой.

Она стала для россиянина 14-й в текущем сезоне и 672-й в карьере. До идущего на 11-м месте среди лучших снайперов в истории лиги Теему Селянне – 12 голов.

Овечкин прервал 3-матчевую безголевую серию и разделил 3-е место в сезонной гонке снайперов с Коннором Макдэвидом («Эдмонтон») и Остоном Мэттьюсом («Торонто»).

Впереди идут Давид Пастрняк («Бостон», 16 голов) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 15).

В этом матче он провел на льду 19 минут 2 секунды (1:21 – в большинстве, полезность «-2»), нанес 6 бросков в створ и применил 1 силовой прием – против форварда «Канадиенс» Джонатана Друэна, который после этого на время ушел в раздевалку.

Также допустил 1 потерю шайбы. С его статистикой можно ознакомиться здесь.