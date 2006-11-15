КХЛ. «Адмирал» сыграет с «Йокеритом», СКА против «Куньлуня», «Магнитка» – «Сочи»

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КХЛ

Регулярный чемпионат

Адмирал – Йокерит
Дата проведения
15 ноября, 12.00, «Фетисов-Холл»
Онлайн матча Видео

 

Куньлунь – СКА
Дата проведения
15 ноября, 14.30, «Shougang Gymnasium»
Онлайн матча Видео

 

Металлург Мг – Сочи
Дата проведения
15 ноября, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Рига – Витязь
Дата проведения
15 ноября, 20.30, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

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