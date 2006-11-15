☃️Финляндия вышла на Евро-2020. Команда впервые сыграет на чемпионате Европы

Сборная Финляндии победила Лихтенштейн (3:0) и гарантировала себе выход в финальную часть Евро-2020.

Команда Маркку Канервы располагается на втором месте в группе J, оторвавшись от ближайшего преследователя, сборной Греции, на 7 очков за один тур до окончания группового этапа.

Лидирует в группе сборная Италии, в ее активе 24 очка.

Таким образом, сборная Финляндии впервые в своей истории примет участие в чемпионате Европы. Прежде команда не выходила в заключительную часть как Евро, так и чемпионатов мира.

Для прохода в финальную стадию международного турнира Финляндии потребовалось 33 попытки. Больше попыток совершил только Люксембург (34), но до сих пор так и не смог преодолеть стадию квалификационных раундов.

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